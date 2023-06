Festival Campo Mourão no Prato foi apresentado em Foz do Iguaçu

O Festival Gastronômico de Campo Mourão foi case em evento internacional na sexta-feira 02/06), no XVII Fórum Internacional de Turismo do Iguassu.

O evento que é um dos mais importantes do Brasil no setor está com expectativa de público de mais de 8mil pessoas nos três dias de evento, inclusive com a presença da Ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

A experiência de Campo Mourão movimentou a economia local em mais de R$ 150 mil reais nos estabelecimentos participantes, foi apresentado pela Prof.a do Curso de Turismo da Unespar, Caroline Holm e pelo Diretor de Inovação e Desenvolvimento Econômico da SEIDEC, Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso.

O Festival Campo Mourão no Prato é uma parceria entre o Município de Campo Mourão por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Acicam, Curso de Turismo da Unespar, Codecam e empresas parceiras. Com o sucesso que teve, em julho acontecerá a edição de inverno.