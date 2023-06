PM registra aumento de 87% em cumprimento de mandados de prisão

Durante os meses de abril e maio o 11° Batalhão da Polícia Militar cumpriu 46 mandados de prisão pelas mais diversas situações criminais. Em abril foram contabilizados 16 e, em maio, mais 30, um aumento de 87%.

A intensificação do policiamento, das abordagens e a aplicação do Curso de Formação de Praça no estágio operacional propiciou que tais indivíduos fossem encaminhados a autoridade policial para o cumprimento da pena.

A aplicação dos docentes acontece em toda a área do 11° BPM, Companhias, Destacamentos e Unidades Especializadas, tais como ROTAM, ROCAM, Trânsito.