Comitiva da região participa de evento do governo para implantar Caminho de Santiago de Compostela

O Caminho Iniciático de Santiago de Compostela fará parte do roteiro do turismo religioso da região Centro-Oeste. Nesta semana, o chanceler da Ordem de Santiago de Compostela e presidente da Associação Internacional de Cooperação Turística (Asicotur), Alejandro Carballo, apresentou o plano diretor da rota ao vice-governador Darci Piana. O prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, integrou a comitiva da região que participou do evento no Palácio Iguaçu.

Essa rota é a primeira fora da Espanha dentro de um formato que busca oferecer uma espécie de iniciação aos peregrinos que têm interesse em percorrer o caminho original. O trajeto de cerca de 100 quilômetros vai ligar Campo Mourão a Fênix, passando também pelos municípios de Corumbataí do Sul e Barbosa Ferraz, com a maior parte do roteiro percorrendo áreas rurais.

O caminho paranaense é contíguo à Rota da Fé, percurso implantado pela Diocese de Campo Mourão e que já conta com 60 itinerários. Ele se estende por uma região que abrigou um povoado jesuíta e indígena no século XV. No local onde a rota deve terminar, em Fênix, ainda se encontram ruínas de construções jesuíticas, e a ideia agora é construir uma réplica da antiga cidade jesuíta de Vila Rica do Espírito Santo como parte do roteiro.