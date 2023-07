Fundação Cultural lança Concurso de Poesias 2023

Estão abertas até dia 14 de agosto as inscrições para o Concurso de Poesias 2023, promovido pela Fundação Cultural de Campo Mourão e a Biblioteca Pública Municipal Professor Egydio Martello. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma online, através do formulário disponível no link: https://forms.gle/MHzXsF8JiGYeoiyQ7

A iniciativa tem como objetivo incentivar a criatividade literária por meio do gênero poético, fomentar a escrita, estimular a leitura e promover o surgimento de novos talentos literários. Além disso, busca homenagear Campo Mourão através de criações poéticas.

O edital define que o Concurso será dividido em três modalidades: Temática Campo Mourão, Livre e Modalidade Interpretação. As poesias devem ser inéditas e escritas em língua portuguesa. Considera-se inédita uma obra que não tenha sido premiada em nenhum outro concurso, nem divulgada em qualquer meio de comunicação, incluindo a Internet. As poesias devem ser identificadas obrigatoriamente apenas pelo título e pseudônimo. Caso o autor participe com mais de um trabalho, deverá utilizar o mesmo pseudônimo. A formatação da poesia é livre, desde que não ultrapasse trinta linhas.

Podem participar do concurso brasileiros natos ou naturalizados, residentes no país ou no exterior, e estrangeiros que residam em solo brasileiro. Cada participante poderá enviar apenas uma poesia em cada temática. O texto da poesia deverá ser anexado em formato PDF, não sendo necessário informar o nome do autor, apenas o título e o pseudônimo.