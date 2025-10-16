Com previsão de chuva, Juranda cancela Caminhada na Natureza

Visando preservar a segurança de todos os participantes, a prefeitura de Juranda decidiu cancelar a 4ª Caminhada na Natureza que estava programada para o próximo domingo, 19.

O cancelamento foi motivado pelas chuvas registradas nos últimos dias e a previsão de continuidade do mau tempo no fim de semana. Os inscritos terão o valor reembolsado.

O circuito Sanga Funda possui 13km e, com as fortes chuvas, a trilha ficou comprometida. Essa foi a segunda vez que a prefeitura precisou adiar o evento; a primeira foi em 24 de agosto.