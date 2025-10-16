“Cor e Vida” passa a atender mulheres privadas de liberdade de Campo Mourão

Promover a ressocialização, expressão artística e fortalecimento da autoestima de mulheres privadas de liberdade por meio da história da arte, arteterapia, técnicas de desenho e pintura e da execução coletiva de murais artísticos no ambiente prisional. Esses são os objetivos que norteiam o projeto Cor e Vida – Traços de Liberdade, que foi oficialmente lançado no final da última semana, em Campo Mourão, para atender as detentas da 16 ª Subdivisão Policial.

À frente da ação inovadora estão o Sistema Fecomércio, Sesc Senac Paraná, através da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (Cmeg/Campo Mourão), em parceria com o Conselho da Comunidade da Comarca e o Rotary Raio de Luz. Com o projeto coordenado pela Diretoria de Responsabilidade Social da Cmeg, sob a direção de Margarete Grassi, e supervisão pedagógica da artista plástica e psicopedagoga Silvana Vieceli, serão atendidas em torno de 20 mulheres privadas de liberdade (MPL).

O evento de lançamento contou com a presença de dirigentes das instituições envolvidas, lideranças locais e autoridades do setor de segurança. Edilaine Maria de Castro, presidente da Cmeg/Campo Mourão, dirigiu a cerimônia, onde a entidade empresarial fez a entrega de cópias do projeto ao Conselho da Comunidade da Comarca e a direção da unidade prisional.

COR E VIDA

A estratégia do projeto tem por objetivo introduzir as participantes na história da arte, destacando movimentos, artistas e contextos relevantes, além de ensinar técnicas básicas e intermediárias de desenho, pintura e composição visual. Também realizar a criação coletiva de três murais — dois no espaço solário e um no espaço de atividades educacionais da unidade carcerária, promovendo identidade coletiva e suavizando o ambiente.

Outras metas estabelecidas: favorecer o diálogo e a reflexão crítica sobre a vida, a natureza, a identidade e as experiências pessoais; oportunizar momentos de arteterapia, encantamento pela vida e conexão com a religiosidade; desenvolver habilidades socioemocionais como cooperação, respeito, empatia e comunicação.

As etapas do projeto incluem: ações de sensibilização, com dinâmicas de integração e fortalecimento de vínculos; rodas de conversa sobre expectativas de vida, interesses individuais e coletivos; introdução à arte e atividades práticas de desenho e pintura; finalizando com a criação dos murais.

Margarete Grassi, da Cmeg, diz que o intuito é promover o fortalecimento da autoestima e do senso de pertencimento, produzir três murais de valor estético e simbólico e difundir o aprendizado em história da arte, desenho e pintura. “Visa ainda estimular o desenvolvimento socioemocional, a liberdade expressiva, o encantamento com a vida, a socialização e o trabalho coletivo”, conclui.

COMPROMISSO

O projeto “Cor e Vida” reafirma o compromisso da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão com a educação pela arte e a valorização do potencial humano, fortalecendo o vínculo entre comunidade, poder público e instituições de justiça. Ao mesmo tempo, propõe um novo olhar para o sistema prisional: um olhar que reconhece o poder transformador da sensibilidade, da criação e do afeto.