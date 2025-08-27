CM será sede de evento de Implementação do Território Turístico da Comcam

Campo Mourão será a cidade anfitriã do Evento de Implementação do Território Turístico – Ecoaventuras, Histórias e Sabores na Comcam (Comunidade dos Municípios de Região de Campo Mourão), que será realizado na sexta-feira, às 14 horas, no Auditório da Comcam, em parceria com o Governo do Estado do Paraná (Secretaria do Turismo) e a Instância de Governança Regional (IGR).

A iniciativa representa um marco para o turismo na região, reunindo municípios da Comcam em torno de um projeto comum de valorização das riquezas naturais, culturais e gastronômicas. O objetivo é fortalecer a identidade regional e ampliar as oportunidades de desenvolvimento sustentável por meio do turismo.

O Prefeito Douglas Fabrício ressalta que Campo Mourão, na condição de polo regional, assume um papel estratégico nesse processo.

“Estamos muito felizes em sediar esse momento histórico para a Comcam. A implementação do território turístico integra nossa região, valoriza nossas riquezas culturais e naturais e cria novas oportunidades de desenvolvimento. Campo Mourão apoia fortemente esta iniciativa, porque entendemos que investir no turismo é investir em emprego, renda e qualidade de vida para nossa população.”

O Secretário de Estado do Turismo do Paraná, Leonaldo Paranhos, estará presente.