Mulher é presa por tráfico de drogas e ofensas racistas em Araruna

A Polícia Militar prendeu uma mulher suspeita de tráfico de drogas em Araruna na noite dessa terça-feira, 26. A ação ocorreu após a abordagem de um homem, usuário de crack, nas proximidades da residência da suspeita, já alvo de diversas denúncias.

Com o abordado foi encontrado um pedaço de crack, que ele admitiu ter comprado na casa da mulher por R$ 10. Diante disso, os policiais foram até a residência e, após abordagem, a moradora confessou a prática de tráfico. No imóvel, foram localizados pedaços de crack em um prato na cozinha e mais 5 gramas da droga escondidas no guarda-roupas, totalizando 5,7 gramas.

Durante as buscas, também foram apreendidos R$ 329,75 em dinheiro e um celular modelo Xiaomi Redmi C14.

Ainda no local, a suspeita chegou a agredir o usuário de drogas com um tapa e proferiu ofensas racistas contra ele, chamando-o de “macaco” e “chimpanzé”.

De acordo com a PM, denúncias antigas recebidas pelo canal 181 já indicavam que a mulher traficava drogas no endereço há cerca de sete anos, inclusive na presença dos filhos. Diante dos fatos, a suspeita e o usuário foram detidos e encaminhados à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as devidas providências.