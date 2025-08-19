Vereadores cobram providências do DER para reduzir acidentes na BR-158 em Campo Mourão

Uma reunião realizada nesta segunda-feira (18), no escritório do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de Campo Mourão, reuniu parlamentares do município e o gerente responsável pelo órgão na região, Marcelo Shiguero Nishyama, para discutir as recorrentes ocorrências de acidentes no trecho da rodovia BR-158 – Avelino Piacentini, localizado logo após o Anel Viário Pioneiro Aldo Casali, que liga Campo Mourão a Peabiru.

Participaram do encontro os vereadores Edilson Martins, Eliane do Café, Marcio Berbet, Escrivão Parma, Sidnei Jardim, Helio HG, além de um assessor parlamentar representando o vereador Professor Geraldo.

Durante a reunião, os parlamentares ressaltaram a gravidade da situação e cobraram medidas urgentes para ampliar a segurança no trecho. Entre os principais pontos discutidos estiveram as possíveis causas dos acidentes, a existência de estudos técnicos ou vistorias que indiquem falhas estruturais ou de sinalização, a viabilidade de implantação de redutores de velocidade, bem como a necessidade de ações emergenciais e de um planejamento de obras de readequação e melhorias na via.

A BR-158 é considerada um corredor de tráfego fundamental para a região Centro-Oeste do Paraná. Os vereadores reforçaram a importância de que o DER adote providências concretas para reduzir os riscos no local e prevenir novos acidentes, diante do grande fluxo de veículos e da relevância da rodovia para o desenvolvimento regional.