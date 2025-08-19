Cadastramento de cupons da Acicam Premiada até sexta-feira

Os consumidores que fizeram compras nas empresas participantes da terceira etapa da campanha Acicam Premiada, referente ao Dia dos Pais, têm até sexta-feira (22/8) para cadastrar os cupons da promoção e assim concorrer aos prêmios oferecidos pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão. Já o sorteio dos nove prêmios da etapa será realizado no sábado (dia 23), através da extração da Loteria Federal.

Até meados da semana passada já estavam cadastrados mais de 80 mil cupons. A promoção teve a adesão de 227 empresas e o cadastramento dos cupons deve ser realizado através do site www.promoacicam.com.br. A entrega dos prêmios, depois de cumpridos todos os trâmites legais, será em setembro.

Nesta etapa da promoção serão sorteadas duas pit smoker (churrasqueiras móveis com defumador), duas diárias no Resort Lagos de Jurema (com direito a acompanhante) e cinco vale compras de R$ 1 mil.

NOVOS PRÊMIOS

No dia 6 de setembro será realizado o quarto e último sorteio da campanha Acicam Prêmios. O encerramento da promoção será com o sorteio de dois carros – Moby Fiat zero quilômetro – e cinco vale compras de R$ 3 mil cada. Estarão concorrendo todos os cupons preenchidos nas três datas especiais contempladas pela promoção “Acicam Premiada”: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto).

A promoção da Acicam tem o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.