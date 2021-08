Uso de serviços online do Detran/PR aumenta 70%

O uso de serviços online do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR) – por meio do portal do órgão e do aplicativo Detran Inteligente – cresceu 70% no primeiro semestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 1.577.295 serviços efetivados por esses canais nos primeiros seis meses deste ano, contra 924.715 de janeiro a junho de 2020.

O aplicativo Detran Inteligente registrou um aumento de acessos de 113,5% – houve 10.631.076 acessos no primeiro semestre deste ano e 4.977.180 de janeiro a junho de 2020.

Por meio do portal www.detran.pr.gov.br o crescimento de serviços efetivados foi de 27,7%, com 19.549.186 acessos nos seis primeiros meses de 2021 e 15.428.160 em 2020.

Os números refletem a oferta de mais serviços digitais pelo Departamento. “Cada vez mais estamos aprimorando e ofertando mais serviços online. Quanto menos o cidadão precisar ir até uma unidade, melhor”, afirma o diretor-geral, Wagner Mesquita.

Com consequência natural, o número de atendimentos presenciais caiu 17,24%, um saldo muito positivo, segundo Mesquita, evitando que os cidadãos precisassem se deslocar até uma unidade, principalmente neste momento de pandemia.

“O ano de 2021 está sendo de grandes conquistas para o Detran/PR. Aperfeiçoamos os serviços online e avançamos em nossos projetos, como a liberação dos nossos pátios, e a criação do nosso Detranzinho, que vai levar educação de trânsito para as crianças”, destacou o diretor-geral.

LEILÕES

Com os leilões, feitos na modalidade online, o Detran/PR arrecadou quase R$ 6 milhões com o arremate de 14.138 veículos, sendo 441 na categoria de circulação e demais na categoria de reciclagem.

O valor recebido é para o custeio da realização do leilão, pagamento das estadas, da remoção e débitos incidentes sobre o prontuário dos veículos, respeitando a ordem de preferência estabelecida no Art. 328, da Lei 9503/97 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Resolução 623/2016 do Conselho Nacional de Trânsito (Contra).

INVESTIMENTOS

O Departamento também investiu em infraestrutura. No primeiro semestre deste ano foram aplicados aproximadamente R$ 3,2 milhões, entre obras em andamento e aquelas em processo de assinatura de contrato.

As Ciretrans contempladas são as de Toledo, Cruzeiro do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Faxinal, Curitiba, Curitiba, Prudentópolis, Jacarezinho, Maringá, Loanda, Porecatu, Sertanópolis, Londrina, Ribeirão Claro e Goioerê.

Desse montante, quase R$ 886 mil serão aplicados no projeto Detranzinho, que já está em andamento, e levará educação de trânsito a crianças de Curitiba e Região.

SERVIÇOS ONLINE

São oferecidos mais de 130 serviços de habilitação, veículo e infrações no portal do Detran-PR e no aplicativo Detran Inteligente. Entre eles estão a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); solicitação da Permissão Internacional para Dirigir (PID); agendamento de exames; solicitação da segunda via da CNH; consulta de débitos do veículo; emissão do CRLV-e; emissão de guia para pagamento de multas; e solicitação de recursos, entre outros.

Para ter acesso a esses serviços, é só acessar o PORTAL ou baixar o aplicativo Detran Inteligente, disponível para os sistemas Androide e iOS.

Agência Estadual de Notícias