Preventivos do câncer do colo de útero e de mama no próximo sábado

As Unidades Básicas de Saúde de Campo Mourão (exceto a do distrito de Piquirivaí e do Pio XII) estarão abertas no próximo sábado (21), das 8 às 13 horas, para mais uma campanha preventiva do Câncer do Colo do Útero e de exame clínico de mama. Nas campanhas de preventivo são realizados exames de citologia oncótica em mulheres entre 25 e 64 anos que têm ou já tiveram atividade sexual. Também serão solicitados exames de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos.

“Essas campanhas estavam suspensas por conta dos riscos de contaminação da Covid-19. Agora, com a redução dos números de contaminados, vamos voltar atender a população”, ressalta a coordenadora da Atenção Básica, Suelen Lima. Ela lembra que o diagnóstico da doença em sua fase inicial tem um tratamento menos agressivo e com maior possibilidade de cura.

Para fazer o exame do câncer do colo de útero a mulher não deve estar no período menstrual, nem ter relações sexuais dois dias antes. Outra orientação é não usar duchas ou cremes vaginais. O resultado fica pronto entre 20 a 30 dias e deve ser procurado na UBS. Para ser atendida a mulher deve levar documento de identidade e cartão SUS. A próxima campanha está prevista para o dia 1º de setembro.