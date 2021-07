Tenda no calçadão foi ponto de esclarecimentos sobre “zona azul”

O que é a Zona Azul? O que é o Pare Azul? Porque o Estacionamento Rotativo? Essas foram algumas das dúvidas esclarecidas na tenda montada no sábado (10), no calçadão da Avenida Capitão Indio Bandeira. Segundo a Diretran, mais de 4 mil pessoas passaram pelo local, onde também foram distribuídos alguns brindes.

Os esclarecimentos foram prestados pela empresa responsável pelo estacionamento rotativo, que começa na próxima quinta-feira, de 15 de julho. A “zona azul” (estacionamento pago) já foi demarcada entre as avenidas Goioerê e José Custódio de Oliveira e das ruas Araruna e São José. “A prefeitura não está investindo nessa etapa, a empresa é obrigada a arcar com essa mudança de sinalização também”, explica o diretor da Diretran, Luiz Antonio Sminka.

O veículo poderá ficar até 2 horas na mesma vaga. O condutor poderá comprar créditos em lojas conveniadas, monitores da empresa ou aplicativo. “Em cada quadra deverá ter duas empresas que vão vender créditos”, explica Sminka. Em cada placa haverá o “QR code” com o endereço do site para a aquisição dos créditos por aplicativo.

A página já está disponível e o usuário poderá acessar as informações em pareazul.com.br/campomourao. Também está disponível o aplicativo nas lojas do Android e iOS. Basta pesquisar por PARE AZUL. O horário de funcionamento do estacionamento rotativo regulamentado pago será de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas e aos sábados das 9 às 13 horas.

VALORES

As tarifas para veículos de duas rodas serão R$ 0,50 a cada meia hora. Veículos com quatro rodas pagarão R$ 1,00 a cada meia hora. Em ambos os casos o tempo máximo é de duas horas. Não estão sujeitos ao pagamento das tarifas previstas os veículos prestadores de serviços públicos essenciais, desde que comprovadamente em serviço de urgência e emergência.

Também ficam isentos de pagamento veículos de socorro médico e incêndio, transporte de carga e descarga de bens e valores bancários; transporte de combustíveis, coleta de lixo; manutenção de emergência em empresas, residências e em vias públicas das redes de energia, telefonia, esgoto sanitário e pluvial e de abastecimento de água.

A operacionalização do estacionamento rotativo deverá ser feita através de equipamentos eletrônicos expedidores de comprovantes de tempo de estacionamento, de modo que permita total controle da arrecadação, aferição imediata de receitas e auditorias permanentes, além de fornecer comprovante de pagamento aos usuários, como também através de sistema de aquisição de crédito via internet.