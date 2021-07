Vacina contra Influenza H1N1 (gripe) continua nas UBS

O governo do Paraná prorrogou a campanha de vacinação contra a Influenza H1N1 (gripe), por prazo indeterminado, para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. A decisão considera os baixos índices de imunização entre os grupos prioritários.

Em Campo Mourão a população pode procurar a vacina da gripe, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, nas UBS Copacabana, Urupês, Lar Paraná, Alvorada, Cidade Nova, Fortunato Perdoncini, Modelo, Avelino Piacentini, Paulista, Vila Guarujá e distrito de Piquirivaí.

As Unidades do Centro Social Urbano, Tropical e Damferi vão atender somente das 13h30 às 16:30, já que no período da manhã vão ajudar na aplicação da segunda dose de vacina contra Covid-19.

“Vale lembrar que as pessoas vacinadas contra a Covid-19 devem esperar pelo menos 15 dias para receber a vacina contra a gripe”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.