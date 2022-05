Simulações de capotamento e socorro marcam encerramento do Maio Amarelo

A campanha de conscientização no trânsito Maio Amarelo será encerrada nesta quarta-feira (25), com simulações de capotamento e socorro. O ato terá início às 9 horas, no calçadão em frente a Praça São José, com participação do SESC na campanha “Dia do Desafio” e algumas escolas da rede estadual. Um simulador de capotamento ficará instalado das 9 às 16 horas e também haverá simulação de atendimento a um acidente, com participação do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Saúde e SAMU.

O Maio Amarelo é uma campanha realizada em todo o país para conscientizar a população sobre o comportamento correto no trânsito. Durante o mês, várias ações foram desencadeadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob), em parceria com a Ciretran, polícias Militar, Estadual e Federal, SAMU, clubes de motociclistas e Secretaria Municipal de Educação e algumas escolas estaduais.

Palestras nas escolas, blitz, distribuição de panfletos e brindes, divulgação nas mídias sociais e órgãos de imprensa, bem como ação lúdica com personagens simbolizando a morte e o anjo estiveram entre as ações realizadas durante o mês.

“Procuramos envolver vários segmentos para intensificarmos as ações educativas durante o mês. A esperança é que no futuro tenhamos condutores de veículos melhores do que temos hoje, pois o propósito é reduzir o índice de acidentes de trânsito em nossa cidade”, observa o secretário municipal da Seimob, Luiz Antonio Sminka, ao agradecer o apoio dos veículos de imprensa na divulgação.