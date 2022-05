Empresária mourãoense, Ruth Deitos, é “Empreendedora Destaque”

Aos 87 anos, a mourãoense “de coração” Ruther Deitos – conhecida na cidade como Ruth Deitos (Restaurante A Varanda) – recebe o Troféu “Empreendedora Destaque do Paraná/2019-2020 no dia 17 de junho, em Foz do Iguaçu. A honraria é outorgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac, juntamente com a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná (Cmeg PR).

No tradicional evento serão homenageadas empresárias dos mais diferentes ramos de atividades, indicadas pelas cerca de 20 unidades da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (Cmeg’s) existentes no Estado. Nos últimos dois anos, devido a pandemia de Covid-19, a cerimônia não foi realizada.

Ruth Deitos foi escolhida pela Cmeg/Campo Mourão para receber a honraria. Ela é a décima empresária do Município a receber o prêmio instituído em 2009 e tudo estava marcado para receber a homenagem em marco de 2020, mas a pandemia levou ao cancelamento da cerimônia.

A HOMENAGEADA

Nascida em 12 de setembro de 1934, na localidade de Jaborá (Município de Joaçaba/Santa Catarina), Ruth Deitos migrou para Campo Mourão com seus pais – Sabino Deitos e Norma Peres – e seus irmãos no início de 1954. Seu pai trabalhou por três anos como pintor na cidade e, em 1957, adquiriu o Hotel Paraná (precursor do atual Paraná Palace Hotel).

Com 20 anos, Ruth Deitos passou a trabalhar no restaurante do hotel, onde atuou por 18 anos. Em 1987 instalou o Restaurante A Varanda, que por cerca de sete anos funcionou em uma casa de madeira nas imediações da Casa da Amizade (Rotary Clube). Seu primeiro cliente foi o agrônomo José Aroldo Gallassini, presidente do Conselho de Administração da Coamo Agroindustrial Cooperativa. A Empreendedora Destaque/2019-2020 ainda lembra o prato pedido por ele: Filé a Varanda. Com orgulho, ela ressalta que o líder cooperativista ainda é cliente da casa.

Posteriormente, o restaurante passou a funcionar na esquina da rua Francisco Albuquerque com a avenida José Custódio de Oliveira, onde permaneceu por cerca de 20 anos. Atualmente, o Restaurante A Varanda funciona anexo ao Paraná Palace Hotel.

Ruth Deitos é mãe de Priscila Deitos Javorski e avó de Gabriel e dos gêmeos Lourenzo e Maria Valentina. É ainda irmã do ex-deputado estadual e federal Darcy Deitos, que também ocupou importantes cargos no Governo do Estado (in memoriam). No restaurante ela comanda uma equipe de sete colaboradores de terça-feira a domingo. Entre os pratos servidos mais pedidos estão às iguarias a base de bacalhau, congro rosa e camarão, além do Filé ao Molho Madeira e do Filé a Parmegiana. O prato da casa – Filé a Varanda – continua no cardápio e também é muito pedido pelos clientes.

Mesmo aos 87 anos – 67 deles trabalhando diretamente na cozinha -, Ruth Deitos vai todos os dias para o fogão, preparando carnes, molhos e outras comidas. Ela acentua que não pensa em parar de trabalhar: “Só paro quando não puder trabalhar mais”, ressalta.

CARAVANA

Desde o surgimento da cerimônia para homenagear empreendedoras de destaque de todo o Estado, Campo Mourão marca presença no evento com a sua empresária indicada, acompanhada por uma caravana constituída por familiares, amigos, autoridades e lideranças do Município. As vagas para participar da caravana deste ano são limitadas e os interessados podem obter mais informações junto à empresa Rute Tur (44 99949 0410 ou 99714 9670).

Ester de Abreu Piacentini é a presidente da Cmeg/Campo Mourão, entidade que tem o apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sindicam).

CRITÉRIOS

Na indicação e seleção das empresárias agraciadas com a honraria, a Fecomércio Paraná adota critérios estabelecidos no regulamento do evento. Entre eles estão: história pessoal e profissional de determinação e superação, estar atuando há pelo menos dois anos na atividade (de maneira formal ou informal), ter conquistado a credibilidade de seus clientes e fornecedores, formando uma marca própria; preocupação com a qualidade de seus produtos e serviços, bem como com o comprimento de prazos e com a qualidade no atendimento a fornecedores e clientes; ser reconhecida pela comunidade.