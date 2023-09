Semana Nacional do Trânsito será aberta com blitz educativa

Com o tema “No trânsito, escolha a vida” será aberta na próxima segunda-feira (18), a Semana Nacional do Trânsito. Em Campo Mourão a abertura será marcada por uma blitz, às 10h30, realizada com alunos do 4º ano da Escola Municipal Florestan Fernandes (Caic).

A organização está a cargo da Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob). A blitz será realizada na Avenida Armelindo Trombini, em frente a escola, com apoio da Polícia Militar e 8ª Ciretran.

Ainda durante a semana estão programadas ações educativas em bares da cidade e uma gincana a ser realizada pela Polícia Militar. “Temos um trabalho permanente de educação no trânsito. Mas infelizmente é alto o número de autuações diárias por desrespeito a legislação”, observa o secretário municipal da Seimob, Ireno dos Reis Pereira.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Na segunda-feira (18), às 9 horas, também haverá uma audiência pública no plenário do Poder Legislativo para tratar sobre Segurança no Trânsito. O debate vai envolver temas importantes que afetam o dia-a-dia de autoridades, motoristas e pedestres, como; acidentes, fiscalização eletrônica e adequação da sinalização.