Atentado a tiros deixa dois homens feridos em Campo Mourão

Dois homens foram feridos a tiros em uma dupla tentativa de homicídio registrada na noite desta quinta-feira, 14, na rua Nossa Senhora Aparecida, na Vila Cândida, em Campo Mourão. O crime ocorreu por volta das 22h.

De acordo com as primeiras informações, as vítimas chegavam em casa em um veículo Ford Del Rey, quando foram surpreendidas pelo atirador que estava de moto. O homem, que poderia estar de tocaia no local, abriu fogo em direção ao veículo, deixando os dois ocupantes feridos.

O automóvel também ficou marcado por vários disparos de pistola 9mm. O atirador fugiu rapidamente e os dois feridos foram encaminhados ao hospital Pronto Socorro por populares que chegaram rápido ao local.

A Polícia Militar foi acionada e recolheu cápsulas de pistola caídas ao chão. Como os dois feridos foram socorridos por terceiros, a polícia não soube informar a gravidade dos ferimentos.