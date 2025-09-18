Semana Nacional do Trânsito: PMPR faz ações educativas e de fiscalização pelo Estado

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) promoverá uma série de atividades em diversas cidades do Estado para marcar a Semana Nacional do Trânsito, que começou em 18 de setembro. As iniciativas incluem palestras, blitzes educativas e de fiscalização, e parcerias com diferentes órgãos, com o objetivo de conscientizar motoristas e pedestres sobre a segurança viária.

Em Campo Mourão, o 11º BPM iniciou as atividades em 9 de setembro com ações educativas em escolas e distribuição de panfletos. A programação inclui palestras em escolas municipais e uma gincana de encerramento no dia 25 de setembro, com a participação de escolas, do DETRAN/PR, da Diretoria de Trânsito de Campo Mourão e outros parceiros.

Em Londrina, o 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM) atua em parceria com a Companhia Municipal de Trânsito de Londrina (CMTU), a Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Universidade Positivo e a empresa Transportes Coletivos Grande Londrina.

No dia 22 de setembro, a “Ação Trânsito e Cidadania” no Residencial Flores do Campo vai oferecer orientações sobre trânsito seguro e, no Dia Nacional do Trânsito (25 de setembro), a campanha “Olhe e Sinalize” será realizada em três avenidas, com o apoio de alunos de fisioterapia da UEL, para orientar pedestres sobre o uso correto da faixa.

Há diversas outras ações também em cidades como Arapongas, Corbélia, Cafelândia, Assis Chateaubriand e Apucarana.