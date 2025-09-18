ABL Futsal/Eliane goleia Faxinal pelo Paranaense Sub20

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão Sub20 goleou fora de casa, no Ginásio Manecão, a equipe do Faxinal, por 6 a 2 pela nona rodada do Campeonato Paranaense Sub20.

Os gols foram marcados por Juninho, Kaique, Maurício, Vini, Pedro e Gui. No primeiro turno em jogo realizado no dia 8 de julho, no ginásio da Vila uUrupês os comandados do técnico Gordo venceram por 3 a 0.

A ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão lidera o Grupo A, com 27 pontos, e 100% de aproveitamento em nove jogos, seguido do Ibiporã com 19 pontos; ACMF (16 pontos); Santa Maria (15 pontos); Faxinal (9), e Arapongas na sexta colocação sem pontuação.