Semana Nacional do Trânsito é encerrada com gincana

Uma gincana com alunos marcou o encerramento da Semana Nacional do Trânsito, nesta segunda-feira (25), no centro de Campo Mourão. Organizada pela Polícia Militar, 8ª Ciretran e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob), a gincana teve competição de perguntas sobre o trânsito. Vencia a turma que respondia em menor tempo.

“O sentimento é de frustração porque os índices de acidentes não diminuíram e ainda aconteceram mortes. A luta, porém, continua de forma permanente, com educação de trânsito e intervenções necessárias nas vias públicas. Infelizmente é preciso inverter os papeis: em vez dos pais educarem os filhos, os filhos é que terão de educar os pais”, observa o secretário municipal da Seimob, Ireno dos Reis Pereira.

A Semana Nacional do Trânsito foi aberta no dia 18, com audiência pública na Câmara de Vereadores e duas blitz educativas com alunos das redes particular e municipal. Em 2023, cerca cerca de 18 mil multas já foram emitidas por parte dos agentes de trânsito. A Polícia Militar atendeu 284 acidentes com vítimas e 331 sem vitimas. Só este ano já foram registrados 25 óbitos por acidentes.