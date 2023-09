Infestação de dengue já chega a 2,08% em Campo Mourão

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão divulgou, na sexta-feira (22), o Levantamento de Índice Rápido (LIRA) que verifica a infestação do mosquito Aedes aegypti. O levantamento apontou que a taxa de infestação no município é de 2,08%. O município não tem nenhum caso confirmado de dengue.

“Esse índice é considerado de médio risco, por isso reforçamos a necessidade da população tomar os devidos cuidados para não deixar água parada”, enfatiza a coordenadora do trabalho de campo, Marinalva Ferreira da Luz.

De acordo com o Ministério da Saúde, o ideal é que este número esteja abaixo de 1%. O índice de infestação é obtido a partir dos resultados das amostras analisadas e4 laboratório e serve de base para o trabalho de combate ao mosquito

Das 45 localidades analisadas, 14 apresentaram alto índice de infestação (acima de 4%), 10 médio e os demais índice zero. As localidades com maior índice de infestação foram Jardim Aeroporto (17,07%) e Jardim Flórida (9,80%). Dos 1.652 imóveis verificados, foram encontrados focos do mosquito em 32, sendo mais de 67,34% dos focos em residências, a maioria no lixo reciclável nos quintais.

“Aumentou o índice em terrenos baldios em relação ao levantamento do mês de julho”, informa Marinalva. As equipes de combate à dengue estão concentradas nas áreas de maior índice de infestação, eliminando focos e levando orientações aos moradores.