Semana do Trânsito vai focar na conscientização em Campo Mourão

“Desacelere – Seu bem maior é a vida”. Esse será o tema da Semana do Trânsito 2025 que a Prefeitura de Campo Mourão vai realizar, entre os dias 18 e 25 de setembro. A campanha visa reforçar a importância da segurança no trânsito e promover a conscientização de condutores, pedestres e estudantes, por meio de uma programação diversificada e educativa.

A abertura oficial será no dia 18 de setembro, com a divulgação de um vídeo institucional sobre segurança no trânsito e a apresentação do resultado de uma enquete realizada previamente com a população. Ao longo da semana, serão promovidas palestras educativas com alunos da rede estadual de ensino e do Senac, especialmente direcionadas aos jovens em idade para iniciar o processo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O objetivo é formar condutores mais conscientes desde o início.

O encerramento da campanha será no dia 25 de setembro, com gincana escolar, a partir das 8h30, na Praça São José, com a presença de autoridades e representantes de entidades ligadas ao trânsito. A atividade terá duração aproximada de 1h30 e envolverá dinâmicas e desafios com foco na educação para o trânsito.

O evento conta com o apoio e participação das secretarias de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob); de Saúde; da Educação; Fundação de Esportes; Secretaria de Cultura e de Comunicação. A Semana do Trânsito de Campo Mourão reforça o compromisso da administração municipal com a preservação da vida e a formação de uma cultura de paz e responsabilidade no trânsito.