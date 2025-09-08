PM cumpre diversos mandados de prisão no final de semana na região do 11º BPM

Equipes da Polícia Militar pertencentes ao 11º Batalhão de Polícia Militar, realizaram diversas ações que resultaram no cumprimento de mandados de prisão em diferentes municípios da região, nesse fim de semana.

Na sexta-feira (5), em Peabiru, durante patrulhamento em endereço alvo de reiteradas denúncias de tráfico, a equipe abordou um homem de 52 anos, que apresentou atitude suspeita. Em consulta ao sistema policial foi constatado mandado de prisão vigente expedido pela Comarca de Peabiru.

Também na sexta-feira, em Campo Mourão, as equipes ROTAM e CANIL deram cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal. Com o emprego do cão de faro, foram localizados 7,5g de cocaína, 3,3g de crack, R$ 94,00 em espécie e três celulares. Uma mulher foi presa e um adolescente apreendido.

No sábado (6), em Barbosa Ferraz, a Polícia Militar foi acionada após informações do hospital municipal sobre um indivíduo encontrado caído em área de mata. O homem, de 28 anos foi identificado e constatou-se haver contra ele mandado de prisão por roubo.

Na sequência, em Campina da Lagoa, durante patrulhamento, foi abordado outro homem de 33 anos. Nada de ilícito foi localizado, porém, em consulta ao sistema, verificou-se mandado de prisão expedido pela Comarca de São Paulo/SP. Já no domingo (7), durante o evento “Cavalgada da Independência”, em Iretama, policiais militares identificaram e prenderam um indivíduo, de 33 anos, com mandado de prisão por furto, expedido pela Comarca de Nova Aurora.

No mesmo dia, em Roncador, a equipe policial abordou um suspeito, de 31 anos, em atitude suspeita em um bar. Durante a revista, constatou-se que o homem usava tornozeleira eletrônica e possuía mandado de prisão vigente com validade até 2045.

Em todos os casos os envolvidos foram encaminhados para os procedimentos de Policia Judiciária. As ações reforçam a presença ativa da Polícia Militar nos municípios da região, atuando com firmeza contra a criminalidade e garantindo maior sensação de segurança à população.