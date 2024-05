Semáforos em cruzamento da Av. Irmãos Pereira recebem ajustes para maior segurança no trânsito

Os semáforos no cruzamento da Avenida Irmãos Pereira no trecho urbano da rodovia PR 487 passaram por ajustes no temporizador na manhã desta sexta-feira (10). O trabalho, coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob) de Campo Mourão, visa garantir mais segurança no trânsito no local.

Com os ajustes, quando o semáforo fecha para o trânsito na rodovia, abre unicamente para uma das vias da irmãos Pereira. Isso permitirá a conversão à esquerda com maior segurança. Da forma como estava, o sinal verde abria para conversão de dois fluxos contrários.

“Havia um clamor de condutores de veículos e também da Câmara de Vereadores para corrigir essa situação nesse local, o que fizemos depois de analisar tecnicamente”, explicou o secretário municipal da Seimob, Ireno dos Reis Pereira.