Corpo de Bombeiros pede apoio a voluntários para separação e organização de doações ao RS

A solidariedade dos mourãoenses e das cidades da região ao povo gaúcho, vítimas das enchentes que o estado do Rio Grande do Sul enfrenta, tem lotado as dependências do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão com doações.

São tantos mantimentos, que as equipes do Corpo de Bombeiros estão solicitando ajuda da população para auxiliar na separação e organização dos itens que serão destinados em caminhões para o Rio Grande do Sul.

O subtenente André Brero, explica que qualquer pessoa interessada pode comparecer ao quartel e se apresentar como voluntário. “Estamos necessitando muito da mão de obras. São muitos produtos que chegam diariamente e estamos organizando tudo em paletes de madeira para carregarmos os caminhões com máquina empilhadeira. Isso demanda bastante trabalho”, disse ele.

Para se ter uma ideia, até ontem, os bombeiros já haviam recebido cerca de 80 toneladas em suprimentos. Há postos de coletas ainda em outros pontos da cidade, como no Sesc que também anunciou que está precisando da ajuda de voluntários para fazer a triagem e organização das doações recebidas pela população.

Cidades da região também estão mobilizadas. Doações conseguidas junto à população são trazidas ao Corpo de Bombeiros ou encaminhadas direto para o Rio Grande do Sul, como aconteceu em Peabiru, durante essa semana.

FRALDAS E ABSORVENTES

Entre os itens mais urgentes, segundo o Corpo de bombeiros, estão fraldas e absorventes. Esse tipo de produto é considerado o mais necessário no momento. “Quem puder fazer a doação desses dois tipos de produtos é o que mais estão necessitando nesse momento”, completou Brero.