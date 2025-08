Sem habilitação, condutor provoca acidente e é preso em Campo Mourão

Na tarde deste domingo (3), um motorista foi preso após provocar um acidente na avenida Perimetral Tancredo de Almeida Neves, no cruzamento com a rua Engenheiro Edmundo Mercer, no jardim Copacabana, em Campo Mourão.

Segundo informações apuradas no local, o condutor de um Peugeot seguia pela Edmundo Mercer em direção ao centro, quando perdeu o controle da direção. O carro colidiu primeiro contra um bueiro e, em seguida, atingiu um poste de sustentação do semáforo.

A Polícia Militar foi acionada e, ao consultar a documentação do motorista, constatou que ele não possuía habilitação. Visivelmente alterado e nervoso, o condutor foi convidado a realizar o teste do bafômetro, que apontou 1.26 miligrama de álcool por litro de ar expelido — valor muito acima do permitido por lei.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão, foi algemado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão, onde permanece à disposição da Justiça. O veículo foi recolhido ao pátio do Detran.