Incêndio destrói dois barracões com recicláveis em propriedade rural de CM

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente dois barracões durante a madrugada deste domingo (3), em uma propriedade rural às margens da rodovia PR-487, em Campo Mourão.

As equipes foram acionadas por volta da 1h da madrugada, com a informação de que um barracão estaria em chamas. Ao chegarem ao local, constataram que se tratava de dois barracões, ambos carregados com materiais recicláveis, e que já estavam completamente tomados pelo fogo.

O combate às chamas se tornou um desafio. Mesmo após mais de oito horas de trabalho intenso, o fogo ainda não havia sido totalmente controlado. As equipes priorizaram, inicialmente, a contenção de focos externos, para evitar que o incêndio se alastrasse para outras áreas da propriedade.

A operação de combate conta com cerca de 10 bombeiros e o apoio de caminhões-pipa da Coamo e da Prefeitura de Campo Mourão. Aproximadamente 100 mil litros de água já foram utilizados. Uma retroescavadeira também está sendo enviada ao local para auxiliar na abertura de caminhos dentro dos barracões, que apresentam risco de desabamento.

A causa do incêndio ainda está sendo apurada oficialmente, mas a principal suspeita é de que tenha sido intencional. A Polícia Civil deve abrir investigação.