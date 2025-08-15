Samu e Bombeiros atendem mais um grave acidente na BR-369

O início da noite desta quinta-feira, 14, foi marcado por dois graves acidentes nas rodovias da região. Além da colisão entre um VW/Parati e um Ford Fusion, na PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru, o Corpo de Bombeiros e o SAMU foram mobilizados quase no mesmo instante para outra violenta colisão entre dois automóveis na BR-369, próximo ao município de Mamborê.

As equipes de socorro permanecem no local e as primeiras informações é de que há vítimas encarceradas. Mais informações em breve.