Motorista cruza rodovia e causa violenta colisão na PR-158

Um grave acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária Estadual e até o DER no início da noite desta quinta-feira (14) na rodovia PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru.

Segundo informações, o condutor de um veículo VW Parati, de aproximadamente 20 anos, saía de um posto de combustíveis e, ao tentar acessar a pista, acabou cruzando na frente de um Ford Fusion que seguia no sentido Peabiru a Campo Mourão, conduzido por uma médica do Hospital Santa Casa.

O impacto foi violento a ponto de arrancar o porta-malas da Parati que rodou sobre a pista. Informações iniciais davam conta de que quatro pessoas estariam presas às ferragens, o que fez com que um grande aparato de resgate fosse acionado.

Ao chegar, porém, as equipes encontraram apenas os dois condutores no local e ambos recusaram atendimento hospitalar, alegando não ter ferimentos.

O DER realizou a sinalização da via para evitar novos acidentes, enquanto a Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência e orientou os envolvidos. Os veículos foram removidos e o tráfego, normalizado.