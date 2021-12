Rotary Club Verdes Campos e Diretran realizam ação educativa no trânsito de Campo Mourão

Avenida Manoel Mendes de Camargo, esquina com a Rua São José, centro de Campo Mourão. Foi nesse ponto da cidade, que no dia 21 de julho desse ano o contabilista Valdir Corral, 54 anos, foi vítima de um acidente fatal.

Ele era presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam) e transitava de moto pela avenida, quando um veículo Ecosport, placas de Ponta Grossa, que descia a rua São José, acabou invadindo a preferencial. Gravemente ferido pelo impacto, ele foi hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos.

Esse foi apenas um dos vários acidentes que vitimaram motociclistas em Campo Mourão este ano. Para tentar sensibilizar os usuários do trânsito sobre os riscos, a Diretran realizou na manhã de hoje, em parceria com representantes do Rotary Club Campo Mourão Verdes Campos, uma ação voltada a conscientização sobre segurança no trânsito.

No local a Diretran realizou nova pintura da sinalização horizontal, como faixa de pedestres. Agentes de trânsito e representantes do Rotary também realizaram uma “blitz” para orientar condutores e entregaram brindes, como antenas para motos, que servem para cortar linhas e também “quebra-sol”, além de coletes refletivos.

O diretor da Diretran, Luiz Antonio Sminka lembrou que Campo Mourão já foi referência no trânsito e no respeito às faixas de pedestres, mas atualmente os acidentes estão ocorrendo com muita freqüência, principalmente pela imprudência dos condutores.

“Temos acompanhado com preocupação esse aumento de acidentes no trânsito. Nossos agentes têm feito um trabalho de orientação, visando a melhoria no andamento do trânsito da cidade, lembrando que o trânsito envolve todos que circulam pela cidade”, completa.

Sobre a melhoria na sinalização, Sminka disse que a prefeitura estará licitando para que o serviço seja terceirizado por uma empresa da cidade. “Com isso vamos agilizar esse serviço, melhorando a sinalização de trânsito, mas reforçamos para que as pessoas transitem com mais atenção, principalmente nos cruzamentos”, adverte.

O presidente do Rotary Verdes Campos, Cícero Ferreira da Silva também falou sobre a importância do ato. “Esta foi uma ação simbólica, visando lembrar o acidente de trânsito, que vitimou o nosso companheiro Valdir, e tantos outros que já aconteceram na cidade. Foi uma ação importante para contribuir na conscientização da sociedade. Infelizmente são muitas as imprudências que provocam os acidentes mais graves em nossa cidade”, disse ele.