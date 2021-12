Tiro de Guerra realizou formatura de desligamento da turma de 2021

O Tiro de Guerra de Campo Mourão realizou na manhã desta quinta-feira (2), a formatura de encerramento do ano de instrução, iniciado dia 1º de março. O prefeito Tauillo Tezelli, o presidente da Câmara, Jadir Pepita, a procuradora geral Alessandra Chiroli e o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, participaram da cerimônia.

“Convidamos algumas autoridades, familiares, amigos do TG, para esse momento em que os atiradores concluem o compromisso com o Serviço Militar”, ressalta o chefe de instrução, Jarbas Renê Gonçalves. O prefeito Tauillo e o presidente do Legislativo entregaram o certificado de Mérito Militar do município ao atirador Guilherme Lima de Carvalho, escolhido como destaque da turma.

Também receberam certificados os melhores atiradores combatentes e os que não tiveram faltas durante as 40 semanas de instrução. Durante a cerimônia cívica também teve desfile da tropa e hasteamento das bandeiras. O chefe de instrução destacou a parceria do Exército com o município. “Faz parte das atividades que o atirador colabore e conheça melhor as necessidades da comunidade onde vive”, completou.