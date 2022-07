Radares são instalados no trevo do Barreiro das Frutas para evitar acidentes

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), começaram a instala redutores de velocidade, radares, sinalização vertical e lombada eletrônica na rodovia BR-158, na altura do trevo de acesso ao Barreiro das Frutas, no cruzamento com a rodovia BR-272.

O pedido foi feito no início do mês passado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Campo Mourão, Jadir Soares (Pepita), e o parlamentar Paulo Pilatte.

O objetivo da instalação dos equipamentos no local é controlar a velocidade de veículos que trafegam nos dois sentidos da BR-158, no trevo de acesso ao Barreiro das Frutas, no cruzamento com a BR-272. O limite de velocidade no local passa a ser de 60 Km/h.

A expectativa é que os radares já comecem a funcionar nos próximos 20 dias. Parte dos equipamentos já foi instalada, como os “pardais eletrônicos” e toda sinalização.

O presidente do Legislativo visitou o local e acredita que a instalação dos radares vai ajudar a evitar acidentes. “Com equipamentos instalados, naturalmente os motoristas irão diminuir a velocidade.

O local tem pista rápida e muitas pessoas que moram em propriedades rurais no Barreiro das Frutas vêm à cidade e correm riscos atravessando a pista”, disse Pepita.

Ele lembrou ainda que prefeitura já está licitando uma empresa para fazer instalação de iluminação em led

no local, o que aumentará a visibilidade dos motoristas, gerando mais segurança no trecho. “São medidas que visam preservar vidas”, comentou.

TRAGÉDIA

No início de junho, no local onde está sendo instalados os equipamentos de controle de velocidade, um grave acidente envolvendo um veículo e uma carreta causou a morte do empresário, Maximiliano Doneda, de 73 anos, proprietário de uma agropecuária no centro de Campo Mourão.

Doneda conduzia um veículo Saveiro Cross e teria tentado cruzar a pista quando foi atingido com violência por uma carreta que seguia no sentido a Maringá.

Com o impacto, o veículo ficou destruído e o empresário teve morte instantânea. A carreta parou cerca de 100 metros do local da batida. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.

Fotos: Assessoria da Câmara de Vereadores