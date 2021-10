PRF registrou 11 acidentes com 13 feridos e um óbito no feriadão

Durante a Operação Nossa Senhora Aparecida nas rodovias federais da região de Cascavel, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou onze acidentes com 13 feridos e um óbito.

O Acidente mais grave ocorreu na região de Laranjeiras do Sul, no município de Palmital onde o condutor do caminhão saiu da pista vindo a tombar em uma ribanceira. O condutor ficou ferido gravemente e o passageiro de 42 anos não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer.

O feriado alterou o cenário de movimentação nas rodovias sendo o dia 12 o dia de maior movimento por ocasião do retorno dos que viajaram. No sábado, cujo clima foi marcado pela chuva, ocorreram quatro acidentes denotando que a condição climática é fator determinante para a ocorrência de acidentes, exigindo maior atenção dos motoristas.

Durante as ações de fiscalização da PRF em Cascavel, foram flagrados 192 motoristas em excesso de velocidade e 150 condutores ultrapassando em local não permitido. Ainda ficou constatado que 40 ocupantes de veículos não utilizavam o cinto no momento da fiscalização e que 09 motoristas estavam dirigindo sob influência de álcool.

Na área criminal 11 pessoas foram presas, sendo três por crimes de trânsito. Ainda houve a recuperação de três veículos com queixa de furto.

A PRF já se prepara para a próxima Operação a ser realizada no feriado de Finados e recomenda aos que forem viajar que iniciem a verificação do estado geral do seu veículo realizando as manutenções necessárias para que o deslocamento seja seguro.