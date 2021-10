Homem armado tentou assaltar duas pessoas em Campo Mourão

Duas tentativas frustradas de assalto praticadas supostamente pela mesma pessoa foram registradas na noite dessa terça-feira, em Campo Mourão. Na primeira ação, próximo da empresa Colacril, a vítima disse que foi abordada por um homem de motocicleta, trajando roupa preta, com mochila nas costas.

Ele parou ao lado da vítima, sacou de um revólver e deu voz de assalto. O crime não foi concretizado porque a pessoa saiu correndo e o ladrão desistiu do assalto.

No entanto, logo em seguida, na rua Pioneiro Ladislau Lonkoski, no Jardim Paulino, outra vítima, relatou que estava chegando em casa quando foi abordada por um homem com as mesmas característica.

Segundo ela, o ladrão sacou uma arma de fogo, e mandou que ela subisse na moto. A vítima também saiu correndo e chamou a polícia. As equipes fizeram diligências, mas o suspeito não foi localizado.