PRF reforça fiscalização no período do carnaval nas estradas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (12) a Operação Carnaval 2021, nas vias federais do Paraná, a qual terá o seu desfecho na próxima quarta-feira (17).

A operação faz parte da Operação Rodovida 2020/2021, integrada pelos Ministérios da Justiça, Infraestrutura, Saúde e Educação, bem como órgãos fiscalizadores, em nível federal, estadual, distrital e municipal. O objetivo é a conscientização da redução da violência no trânsito, e os custos sociais decorrentes, por meio de ações temáticas nas rodovias.

Nesta perspectiva, embora tenhamos um carnaval diferente no ano de 2021, a fiscalização da PRF continua.

No Paraná, a previsão é de um grande fluxo de deslocamentos, seja em direção ao litoral paranaense ou catarinense, seja aos polos turísticos tradicionais do estado, como Foz do Iguaçu, lago de Itaipu, rio Paraná e Campos Gerais.

Assim, a PRF atuará com base nos estudos de acidentalidade, desenvolvidos para identificar locais e trechos estatisticamente perigosos, de modo a prevenir a ocorrência de acidentes.

Condutas de risco de condutores imprudentes, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular serão os principais alvos da fiscalização.

COMBATE AO CRIME

O enfrentamento à criminalidade também será intensificado com a estratégia de negar o uso da logística nacional, por intermédio de uma repressão qualificada orientada pela inteligência, incremento de tecnologia e expertise policial, repercutindo na asfixia estrutural das associações e organizações criminosas.

LIGUE 191

Em caso de emergências, ligue 191, ou compareça em uma de nossas unidades. Por fim, a PRF conta com a colaboração de todos os usuários das rodovias e estradas federais para, juntos, fazemos este carnaval mais seguro.