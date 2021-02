Horário especial no sábado. Recesso na segunda e terça

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – das 9 às 17 horas – neste sábado (dia 13). Sempre nos dois primeiros sábados de cada mês, ao longo de todo ano, as lojas mouraõenses permanecem abertas até o final da tarde. Uma tradição na cidade que atrai cada vez mais consumidores, inclusive de muitas cidades da região.

A expectativa para este final de semana, uma vez mais, é de muito movimento. Até porque grande parte das lojas estão com promoções, com a oferta de muitos produtos com grandes descontos e condições especiais de pagamento.

RECESSO

Na próxima segunda e terça-feira (dias 15 e 16), as lojas de Campo Mourão que funcionaram em horário especial no período que antecedeu o último Natal permaneceram fechadas. O recesso do comércio no Carnaval, como compensação aos funcionários, está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor, que foi firmada no primeiro semestre do ano passado.