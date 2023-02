PRF encerra a Operação Carnaval 2023 no Paraná com redução de mortes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, na quarta-feira (22), a Operação Carnaval 2023 no Paraná. Neste ano, durante os seis dias de operação, que teve início na sexta (17), a PRF registrou 100 acidentes, com 126 pessoas feridas e seis mortes. Em 2022, foram registrados 136 acidentes, 156 pessoas ficaram feridas e onze morreram. Metade dos mortos ocupavam motocicletas. Os dados são preliminares e podem sofrer alterações.

FISCALIZAÇÕES

Foram quase cinco mil flagrantes de imprudência. 433 condutores ou passageiros estavam sem o cinto de segurança, além de 98 ocasiões em que crianças não utilizavam adequadamente um dispositivo de retenção, como a cadeirinha.

Ainda, foram registradas 469 ultrapassagens proibidas durante o feriado. Esse tipo de ultrapassagem é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário. Nesse feriado, cinco pessoas perderam a vida nesse tipo de acidente.

Foram fiscalizadas 21.062 pessoas e 20.618 veículos. 4.846 infrações foram registradas pelos policiais, nos cerca de quatro mil quilômetros de rodovias federais da circunscrição da PRF no Paraná. 628 documentos e 308 veículos foram recolhidos por diversas irregularidades.

Mais de seis mil testes de bafômetro foram realizados, resultando em 171 motoristas autuados e 11 presos. 4.439 imagens de excesso de velocidade foram capturadas pelos radares em funcionamento na operação.

As restrições impostas a veículos pesados nas BRs 277 e 376 se mostraram eficazes, haja vista terem cumprido seu objetivo: separar o fluxo de veículos de características muito diferentes. Isso trouxe uma maior fluidez, reduzindo os transtornos e riscos comuns no período de Carnaval.

EDUCAÇÃO

A conscientização, como ferramenta de transformação de atitude, aliada a intensificação da fiscalização nas condutas que matam no trânsito, contribuiu para a redução dos índices de acidentalidade. Através das ações educativas nos mais diversos locais do estado, a PRF conscientizou 5.812 pessoas durante o feriado.

CRIMES

Também, foram apreendidos mais de 360 quilos de maconha e 40 quilos de cocaína, além de 20 quilos de crack durante a operação. Sete armas, incluindo um fuzil, foram apreendidas e também 50 mil espoletas e 50,8 mil munições. Além disso, 91 pessoas foram presas por diversos crimes.