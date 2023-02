Vítimas reagem e ladrão é preso pela PM em Farol

Um bandido se deu mal ao tentar assaltar duas pessoas em Farol nessa quarta-feira, 22. Ao perceber que o criminoso não portava arma, as vítimas reagiram, entraram em luta corporal com ele e a Polícia Militar fez a prisão do autor.

A equipe policial fazia patrulhamento pela Rua Minas Gerais, quando foi abordada por um homem, o qual informou que seu filho, em companhia de outra pessoa, haviam sido abordadas por um indivíduo, que deu voz de assalto.

O homem informou ainda que o acusado, que simulou estar armado, havia entrado em luta corporal com as vítimas, que reagiram ao perceberem que ele não portava arma.

No local, a PM constatou que os três ainda estavam em luta corporal, sendo que as vítimas tentavam imobilizar o acusado. Com a chegada da viatura, o homem se rendeu e foi abordado.

As vítimas relataram que o ladrão utilizou-se de um pedaço de madeira escondido sob sua camiseta, na altura da cintura. Ele teria exigido que entregassem o celular, senão mataria as vítimas.

O criminoso chegou a roubar o aparelho, mas as vítimas reagiram assim que ele tentou pular um alambrado. O celular foi recuperado. O acusado apresentava alguns ferimentos e sangramento na boca e cabeça, sendo encaminhado primeiramente para atendimento médico.

Após ser liberado pelo médico, foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.