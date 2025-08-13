Prefeitura de Campo Mourão intensifica ações educativas para um trânsito mais seguro

Com o objetivo de promover um trânsito mais humano e seguro, a Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Diretoria de Trânsito (Diretran) e da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEIMOB), vem desenvolvendo ao longo de todo o ano uma série de ações educativas voltadas a diferentes públicos. As iniciativas integram uma política permanente de conscientização e seguem as diretrizes nacionais de segurança viária, reforçando que a prevenção de acidentes é um compromisso coletivo.

Entre as principais atividades estão as blitzes educativas, que abordam motoristas e pedestres para reforçar o respeito às leis, o uso do cinto de segurança, a atenção à sinalização e a adoção de comportamentos responsáveis nas vias. Também fazem parte do trabalho palestras e programas de orientação, adaptados de acordo com o público-alvo: idosos recebem informações sobre mobilidade e segurança, jovens são alertados para os riscos da combinação entre álcool e direção, e empresas contam com ações internas para engajar colaboradores em práticas seguras no dia a dia.

CONSCIENTIZAÇÃO NAS ESCOLAS

Desde o início do ano letivo, a Diretran também tem levado educação para o trânsito às escolas da rede municipal. No primeiro semestre, turmas participaram de palestras, dinâmicas e atividades que abordaram o respeito à sinalização, o uso correto da faixa de pedestres e a importância do transporte seguro. No segundo semestre, o foco está voltado especialmente aos estudantes do 4º ano, com ações lúdicas e materiais adaptados à faixa etária, tornando o aprendizado mais envolvente e significativo.

Segundo a educadora de trânsito Paula Félix, as iniciativas têm impacto direto na construção de uma cultura de respeito e segurança. “Quando trabalhamos a educação para o trânsito desde cedo e em diferentes espaços da comunidade, formamos cidadãos mais conscientes e preparados. Cada orientação pode representar um acidente evitado e, acima de tudo, vidas preservadas”, destacou.

A programação segue até o fim do ano, com novas etapas das blitzes educativas, palestras e atividades nas escolas, reforçando o compromisso da administração municipal em preparar uma geração mais responsável e engajada com um trânsito seguro.