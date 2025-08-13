Acidente na área central de Campo Mourão deixa motorista ferida

Um grave acidente envolvendo uma picape Fiat Toro e um Ford Ka, deixou uma mulher ferida, na área central de Campo Mourão. A colisão ocorreu por volta das 08h40 desta quarta-feira, 13, na rua São Josafat, entre as avenidas Capitão Indio Bandeira e Manoel Mendes de Camargo, próximo ao Centro Médico.

Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento à vítima, que dirigia o Ford Ka. Segundo informações apuradas no local pela reportagem do Tasabendo.com, a condutora do Ford Ka seguia pela rua sentido à avenida Capitão Indio Bandeira quando foi surpreendida pela manobra do condutor da Toro, no momento em que ele fazia uma conversão à sua frente para acessar um estabelecimento comercial.

Com o impacto, os dois veículos tiveram danos de grande monta. A motorista do Ford Ka sofreu um corte na boca e escoriações leves pelo corpo. O Corpo de Bombeiros compareceu ao local com o caminhão ABTR, pois havia informações de que a mulher estava encarcerada, porém, não foi necessário o procedimento.

Ela foi atendida no local e encaminhada para uma unidade hospitalar. O condutor da picape não se feriu. A Polícia Militar precisou interditar os dois lados da via para facilitar o atendimento dos socorristas.