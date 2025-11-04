Prefeitura de Campo Mourão apresenta mudanças no estacionamento rotativo

O sistema de estacionamento rotativo em Campo Mourão vai passar por cinco alterações no contrato de concessão para atender reivindicações de usuários e da própria gestão municipal. As mudanças, que devem ser implantadas a partir de janeiro de 2026, foram apresentadas durante reunião conduzida pelo prefeito Douglas Fabrício, na manhã desta terça-feira (4), no auditório do Paço Municipal.

As alterações serão as seguintes: 1 – Isenção da tarifa em frente instituições de ensino para pais ou responsáveis nos horários de entrada e saída de alunos (das 11h30 às 12h20, das 13h às 13h20 e das 17h30 às 18 horas), desde que o condutor esteja dentro do veículo com pisca alerta ligado.;

2 – O pagamento da tarifa poderá ser feita diretamente aos monitores através de pix ou cartão de crédito ou débito. Ficam mantidos os pontos de vendas no comércio e pelo aplicativo Pare Azul.

3 – Opção de acionar o aplicativo por 15 minutos, às 17h45 de segunda a sexta-feira e 12h45, aos sábados.

4 – O usuário também será notificado no seu celular e por e-mail quando for autuado por um agente da concessionária.

5 – A prefeitura disponibilizará mensalmente no Portal da Transparência do município, as receitas oriundas do repasse do estacionamento rotativo.

O prefeito Douglas destacou que as propostas foram amplamente estudadas e debatidas pela equipe técnica do município, entidades e a empresa concessionária. “O tema é polêmico, impossível agradar a todos, mas estamos fazendo ajustes dentro do possível e da legalidade” sintetizou o prefeito.

Participaram da reunião gestores das áreas Jurídica, Mobilidade Urbana, Administrativa e da Comunicação do município, além de representantes da Associação Comercial e Industrial (Acicam), da empresa concessionária, Polícia Militar, entidades, imprensa e os vereadores Márcio Berbet, Escrivão Parma, Eraldo Teodoro, Elvira Schen, Hélio HG, Bina Teixeira e Sidnei Jardim.