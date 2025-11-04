Carro furtado em Apucarana é recuperado pela PRF na BR-369
Um veículo Ford Fiesta com registro de furto foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campo Mourão durante uma fiscalização de rotina, em frente ao posto rodoviário, na rodovia BR-369, entre Campo Mourão e Mamborê.
A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira, 4, e o motorista, de 32 anos, recebeu voz de prisão. Durante a abordagem os policiais constataram que o veículo havia sido furtado na terça-feira, 28, da semana passada, em Apucarana.
Ao ser questionado, o motorista informou que havia negociado o carro há cerca de 30 dias, como parte de uma negociação de dívida com um familiar. Mas diante do registro do furto, ele foi autuado por receptação.
Os policiais encaminharam o indivíduo para a delegacia de Campo Mourão juntamente com o veículo para os procedimentos legais.