Prefeitura conclui serviços de faixas elevadas

Já estão prontas as faixas elevadas construídas na Avenida Pedro Viriato, entre a UPA e Unidade de Saúde do Jardim Paulista. Assim o tráfego de veículos, que até então estava em meia pista, já está complemente liberado. Com oito metros de largura e no nível da calçada, a faixa visa garantir mais segurança para a travessia de pedestres e pessoas com dificuldade de locomoção.