Motociclista fica ferido em colisão traseira com automóvel

Uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta e um automóvel deixou ferido um rapaz de aproximadamente 20 anos. O acidente ocorreu na avenida Ney Braga, esquina com a rua Tecla Mussak Brzezinski, próximo ao cemitério São Judas Tadeu.

O motorista de um Ford Ka dirigia pela avenida sentido ao jardim Aeroporto e, no momento de fazer a conversão para acessar a rua Tecla Brzezinski, parou para esperar a passagem de outro carro.

No entanto, ao acelerar para iniciar a conversão, não percebeu o motociclista que vinha logo atrás. O rapaz não conseguiu evitar o choque na traseira do automóvel. Ele bateu a cabeça no para-brisas traseiro do carro e ficou ferido.

O Samu foi chamado e a vitima foi encaminhada ao hospital com ferimentos também nas pernas, mas consciente. O condutor do veículo de aproximadamente 60 anos não se feriu.