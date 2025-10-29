Prefeitura anuncia primeiro ajuste no estacionamento rotativo de C. Mourão

O prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, anunciou nesta terça-feira (28) o primeiro ajuste no sistema de estacionamento rotativo da cidade. A medida foi revelada em resposta a uma moradora pelas redes sociais e faz parte de um conjunto de cinco mudanças que serão implementadas no serviço.

A alteração inicial diz respeito à dispensa de tarifa em frente a escolas, durante os horários de entrada e saída de alunos, nas áreas abrangidas pelo rotativo. A isenção será válida das 11h30 às 12h20, das 13h às 13h20 e das 17h30 às 18h. Durante esses períodos, pais e responsáveis deverão permanecer dentro dos veículos com o pisca-alerta ligado.

Douglas Fabrício destacou que a reivindicação é legítima e já estava entre as propostas estudadas pela equipe técnica do município. “Nós já estávamos estudando essas mudanças e vamos incluir essa sugestão nas alterações. Assim, vamos ajustando o sistema dentro do possível e da legalidade. É uma medida que atende a uma demanda social e busca evitar autuações em frente às instituições de ensino”, afirmou o prefeito.

As demais quatro mudanças no estacionamento rotativo serão anunciadas na próxima terça-feira (4 de novembro).

Segundo a administração, as alterações resultam de um processo de diálogo com a sociedade civil organizada, incluindo entidades locais, setores jurídicos da prefeitura e representantes da empresa concessionária responsável pela operação do sistema.