Natal Cultural de Campo Mourão será aberto no dia 22 de novembro 

A programação do projeto Atividades Culturais Campo Mourão Cidade Natal/2025 terá início na noite do dia 22 de novembro, na praça da Catedral de São José, com a primeira apresentação do espetáculo “A Receita do Natal” pela trupe profissional da Associação Sou Arte. Outra atração da estreia será a chegada do Papai Noel, que sempre acontece de maneira diferente, mantida em sigilo pela organização do evento, despertando a curiosidade de todos: crianças, jovens, adultos e idosos.

Milhares de pessoas participam todos os anos da abertura da programação na praça central da cidade, que já começa a receber a ambientação para sediar o evento e uma vasta programação que vai se estender até o dia 23 de dezembro. A ambientação inclui iluminação natalina especial, muitas peças decorativas de Natal, espaços especiais para visitação do público e estruturas para o desenvolvimento de atividades para o público.

BAIRROS

No dia 24 de novembro, o espetáculo natalino será encenado na praça Alvorada (jardim Lar Paraná – Asa Oeste da cidade), a partir das 20 horas. Outra apresentação está marcada para o dia 25 de novembro, às 20 horas, na praça do Japão (jardim Tropical – Asa Leste de Campo Mourão).

A última apresentação do espetáculo “A Receita do Natal” será no dia 27 de novembro, também a partir das 20 horas, no Parque das Torres (jardins Alvorada/Cidade Nova). O Papai Noel, acompanhado da Mamãe Noel, também participará dos espetáculos nos bairros.

O projeto Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal é uma realização do Ministério da Cultura – Governo do Brasil do lado do povo brasileiro, através da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais. A execução é da Associação Sou Arte, que é a idealizadora do projeto.

Neste ano, o projeto já tem o patrocínio do Grupo Fertipar – Fertilizantes, Coamo Agroindustrial Cooperativa, Itaipu Engenharia, Paraná Supermercados, Grupo Integrado, Supermercados Condor, Beontag e da Unimed – Regional Campo Mourão. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial).