Ponte sobre o Rio Ivaí entre Floresta e Engenheiro Beltrão passa por reformas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), avança na reforma da ponte sobre o Rio Ivaí na PR-317, entre Floresta, no Noroeste, e Engenheiro Beltrão, no Centro-Oeste. A estrutura foi atingida por uma balsa na cheia do rio em dezembro.

Os serviços começaram no final de maio e contemplam a recuperação e reforço das vigas e pilares danificados pela colisão. A complexidade do acesso às estruturas e a constante mudança do nível do rio são os principais desafios nessa etapa, mas não são medidos esforços para concluir a reforma o mais breve possível. A previsão é finalizar os trabalhos até o final de setembro.

A obra começou rapidamente, após a elaboração do projeto executivo, graças a termo aditivo a um contrato de manutenção de obras de arte especiais (OAEs) em rodovias do Escritório Regional Centro da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR. Ele contempla oito pontes, incluindo a mencionada acima, e um viaduto.

Esta ponte sobre o Rio Ivaí tem 341,4 metros de comprimento por 11 metros de largura, e 10,6 metros de altura entre o nível da água e a estrutura.

BALSA

Uma balsa se soltou durante a cheia do Rio Ivaí no final do ano passado, descendo até atingir uma das pontes da PR-317 entre Floresta e Engenheiro Beltrão. Alguns danos na estrutura já eram visíveis, mas somente após o rio baixar e a embarcação ser removida foi possível avaliar a extensão do estrago.

O processo de desmonte e remoção da balsa começou em março, após serem obtidas as autorizações necessárias junto à Marinha do Brasil. As atividades inclusive se estenderam além do esperado, pois a equipe de trabalho encontrou modificações na balsa em relação ao projeto original.

Após a retirada ser concluída, uma empresa projetista contratada responsável pela balsa elaborou o projeto de recuperação da ponte, que foi analisado e revisado pelo DER/PR.

DESVIO

O tráfego de veículos entre os municípios é realizado por a outra ponte no mesmo trecho, que apresenta boas condições de trafegabilidade e conta com a sinalização rodoviária necessária.

