Motorista agredido no trânsito de Campo Mourão sofre com sequelas e pede justiça

Uma ação de violência no trânsito de Campo Mourão viralizou nas redes sociais nesse fim de semana e foi destaque na imprensa estadual, evidenciando o desequilíbrio emocional de um motorista que, por motivo fútil, partiu para a agressão contra outro condutor.

A vítima, Franquelim Domingos da Silva, 51 anos, acabou com ferimentos graves na face e ainda está internado. A confusão começou quando ele procurava uma vaga para estacionar na avenida Capitão Indio Bandeira, no centro da cidade, e causou “estresse” no outro motorista.

Segundo Domingos, ele passava pela rotatória em frente ao Banco Bradesco, quando o condutor de outro veículo, um GM/Vectra, passou a buzinar insistentemente atrás de seu carro.

“Eu estava na rotatória na esquina do Banco Bradesco e ele vinha pela avenida. Como estava com a preferência continuei normalmente, mas ele começou a buzinar e provocar”, relata.

Ao sair da rotatória, a vítima conta que encontrou uma vaga, porém, ao parar para tentar entrar nela, o motorista do Vectra parou atrás e continuou buzinando e proferindo palavras ofensivas. Ao ser impedido de fazer a manobra, Domingos disse que seguiu até a outra esquina, onde fez o contorno e retornou em busca de outra vaga.

Mas a perseguição continuou. “Novamente ele bloqueou a manobra quando eu quis estacionar. Então eu abaixei o vidro e pedi para ele seguir a vida porque eu só queria estacionar. Nisso ele desceu do carro e foi até a minha porta não permitindo que eu desembarcasse. Ainda disse que eu havia batido no carro dele. Passei para o outro lado e sai pela porta do passageiro quando começaram as agressões”, conta.

Imagens que viralizaram nas redes sociais feitas por populares com celulares, mostram uma sequência de socos na região da face da vítima. Após o agressor sair com o carro, Domingos recebeu apoio de outras pessoas que presenciaram a cena. Com fraturas no nariz e maxilar, além de lesão no olho esquerdo e sangramento, ele foi atendido no hospital Pronto Socorro.

Motorista do transporte escolar e pai solo de um menino de 7 anos, ele continuava internado ontem, sem saber quando poderá retornar ao trabalho.

“Só quero justiça para que esse cara não faça isso com mais ninguém. Fiquei sabendo que ele é praticante de jiu-jitsu e já possui histórico de violência, inclusive contra o próprio pai. Ou seja, sabe onde bater e como machucar as pessoas”, completa.

O motorista do Vectra se apresentou ontem na delegacia acompanhado de um advogado. Ele confessou a agressão, disse que estava arrependido e foi liberado. O delegado Nilson Rodrigues relatou que o rapaz já tem histórico de violência e que não vai mais tolerar esse tipo de conduta. “O recado foi dado, espero que ele tenha entendido”, disse o delegado.