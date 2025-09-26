Ponte na PR-317 entre Floresta e Engenheiro Beltrão será liberada na segunda-feira

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que deve ser liberada nesta segunda-feira (29) a ponte sobre o Rio Ivaí na PR-317, entre Floresta, no Noroeste, e Engenheiro Beltrão, no Centro-Oeste.

A estrutura foi interditada em dezembro passado após colisão com uma balsa, durante a cheia do rio. Desde então, foram realizadas a operação de desmonte e retirada da embarcação, elaboração de projetos de engenharia para recuperação estrutural da ponte, liberação de autorizações para a obra, e os serviços de recuperação e reforço das vigas e pilares danificados.

Os principais serviços foram concluídos e agora é preparada a liberação do tráfego, que será acompanhada por técnicos do DER/PR e agentes do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) da Polícia Militar do Paraná, visando garantir a transição com segurança para todos.

Atualmente, o tráfego no trecho passa sobre uma ponte próxima, originalmente com duas faixas exclusivas para o sentido Maringá – Campo Mourão, mas temporariamente adaptada para dois sentidos. O DER/PR está programando serviços de melhorias do pavimento nos acessos a esta ponte com o fim da interdição na outra, melhorando as condições do trecho após este período com maior presença de veículos.

A ponte reformada tem 341,4 metros de comprimento por 11 metros de largura, e 10,6 metros de altura entre o nível da água e a estrutura. A obra foi executada por meio de termo aditivo a um contrato de manutenção de obras de arte especiais (OAEs) em rodovias do Escritório Regional Centro da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR.

Agência Estadual de Notícias